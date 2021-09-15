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زيادة المليارديرات حول العالم.. وإحصائية: الولايات المتحدة لديها نصيب الأسد

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:37 م
زيادة المليارديرات حول العالم.. وإحصائية: الولايات المتحدة لديها نصيب الأسد مليارديرات امريكا
كتبت: نهال أبو السعود

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ترتفع اعداد المليارديرات حول العالم لكن الولايات المتحدة تمتلك نصيب الأسد من مكاسب الثروة الهائلة، وفقًا لإحصاء Wealth-X للمليارديرات لعام 2021 قفز إجمالي عدد المليارديرات في عام 2020 بنسبة 13.4% على أساس سنوي إلى 3204 أفراد.

 

يمثل هذا الرقم أقوى نمو سنوي منذ عام 2017 ، على الرغم من تأثير جائحة كورونا وأعمق انكماش في الناتج الاقتصادي العالمي منذ جيل وبلغت ثروتهما مجتمعةً 10 تريليونات دولار ، بزيادة سنوية قدرها 5.7%

 

الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر هيمنة على نمو المليارديرات، حيث لديها 29% من سكان المليارديرات العالميين و 37% من الثروة التراكمية للمليارديرات في عام 2020 ، تليها الصين بحصة 13% وألمانيا بحصة 5%

 

ما يقرب من 60% من إجمالي عدد المليارديرات في عام 2020 كانوا عصاميون تمامًا ، مقارنة بـ 11% صنعوا ثرواتهم من خلال وراثة الأموال و 28.8% صنعوا ثرواتهم من خلال مزيج من الميراث والثروة التي صنعوها بأنفسهم.

 

بالنسبة إلى المليارديرات الجدد، ما يقرب من 70% عصاميون، مقارنة بـ 7.4% ورثوا ثروتهم و 22.4% لديهم مزيج من الاثنين.

 

شهد العدد الإجمالي للمليارديرات الذين تتراوح ثرواتهم بين 10 مليارات دولار و 50 مليار دولار أقوى نمو من حيث عدد السكان وصافي الثروة مجتمعة، حيث زاد بنسبة 40%.

 

سجلت الطبقة العليا المكونة من 19 مليارديرًا ثاني أعلى معدل نمو في حجم السكان بنسبة 27% وأقوى نمو في صافي الثروة المجمعة بنسبة 9.3% اعتبارًا من يوليو 2021 وجاء جيف بيزوس والون ميوسك وبيل جيتس ومارك زوكربيرج اول القائمة.


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