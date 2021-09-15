اليوم السابع
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رئيس هيئة الثروة السمكية: 11 بحيرة تنتج 20% من إجمالى الأسماك فى مصر

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:13 ص
رئيس هيئة الثروة السمكية: 11 بحيرة تنتج 20% من إجمالى الأسماك فى مصر الثروة السمكية
إبراهيم حسان

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قال الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن مصر بها 11 بحيرة تنتج 20% من إجمالي الإنتاج السمكي داخل الدولة، مؤكدا أن الإنتاج السمكي المصرى في 2020 وصل إلى 2.2 مليون طنا.

وأضاف مصيلحى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة CBC، أن إجمالي البحيرات المصرية كانت تنتج في 2015 مليونا و700 ألف طنا من الأسماك، مبينا أن بحيرة المنزلة كانت تواجه 5000 حالة تعد، بخلاف الصيد الجائر وتهريب الزريعة، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تم تطوير وإزالة النباتات والحشائش من البحيرة على مساحة 44 ألف فدان خلال العامين الماضيين، وتكريك 95 مليون متر مكعب، بخلاف الأعمال التطويرية الأخرى.

وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، أن تطوير بحيرة المنزلة كلف مليارات الجنيهات بتوجيه من القيادة السياسية التي كانت لها رؤية ثاقبة ومستقبلية، مبينا أن مساحة البحيرة قديماً كانت 750 ألف فدان، ولكن طالها الإهمال والتعدى عليها حتى وصلت إلى 250 ألف فدان فقط.


الدكتور صلاح مصيلحى

رئيس هيئة الثروة السمكية

اخبار التليفزيون

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الاسماك

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