رئيس كوريا الجنوبية: ملتزمون بتعزيز التعاون الدولى لحماية المحيطات

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أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الالتزام بتعزيز التعاون الدولي الرامي لحماية المحيطات.

وقال الرئيس الكوري -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) بمناسبة اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ، اليوم الأربعاء إن بلاده ستخفض كمية النفايات البلاستيكية المستهلكة في البلاد بنسبة 60%، بحلول عام 2030 وستخفضها إلى الصفر بحلول عام 2050، حيث إن البلاستيك يستغرق 450 عامًا ليتحلل بعد استخدامه للحظة، موضحا أن المواد البلاستيكية الدقيقة لا تهدد الحياة البحرية فحسب، بل تهدد صحتنا أيضًا.

وأوضح مون أن كوريا الجنوبية ستعزز أيضا التعاون الدولي لحل مشكلة النفايات البحرية.

ويقام اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ، في الثالث من شهر سبتمبر من كل عام،بهدف تشجيع الناس في جميع أنحاء العالم على جعل الشواطئ أكثر نظافة، وقد انضمت كوريا الجنوبية للحملة في عام 2001.