اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الكنيسة الأسقفية يكرم أوائل الإعدادية بالمدرسة الأسقفية بمنوف

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:19 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يكرم أوائل الإعدادية بالمدرسة الأسقفية بمنوف جانب من تكريم الطلاب
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اليوم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حفل تكريم ومنح شهادات التقدير لأوائل المرحلة الإعدادية من طلاب المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة فى حفل أقيم اليوم حضره مجلس أباء وأمناء المدرسة.

وكرم المطران سامى الطلاب الأوائل  بينهم الطالبة سلفانا عاطف الحاصلة على المركز الأول على مستوى الإدارة وأربعة طلاب حاصلين علي الدرجات النهائية بالإضافة إلى تكريم الطلاب العشرة الأوائل بالمدرسة. 

وصف المطران سامى فى كلمته حفل التكريم بيوم الفرح بأولادنا لإنجازهم  غير المسبوق فى تفوقهم الدراسى فى المرحلة الإعدادية إذ تعد مرحلة انتقالية تؤهلهم للدراسة الثانوية وتحديد رغباتهم المستقبلية، مضيفًا: نحتفل اليوم أيضًا بالإدارة التى ذللت كل العقبات حيث وجه الشكر لمدير المدرسة مجدى أبو السعد وللمدرسين المبدعين الذين أثروا في حياة الطلبة وكذلك أولياء الأمور الذين وفروا المناخ الملائم للتفوق.
 
من جانبه ألقى مجدى أبو السعد مدير المدرسة كلمة شكر فيها المطران على حضوره كما كرم العديد من العاملين بالمدرسة وذلك لبلوغهم سن المعاش حيث شهد الحفل العديد من الفقرات قدمها الطلاب ذوى المواهب المختلفة مثل كلمات ترحيب باللغة العربية والإنجليزية والألمانية وإلقاء الشعر و الإذاعة المدرسية وعروض موسيقية تلا ذلك عرض فنى.  

واختتم الحفل بكلمة من محمد القط رئيس مجلس الآباء الذي طالب المطران سامى  فوزي ببناء مدرسة ثانوية، وانتهى الحفل السلام الجمهورى.

وتفقد رئيس الأساقفة مدرسة المنارة لذوى الاحتياجات الخاصة التابعة للكنيسة وألقى نظرة على الفصول وتعرف على الأنشطة التى تقدم للأطفال.

وحضر الحفل الدكتور هانى الجمل مدير جمعية التوفيق و إيهاب مليك رئيس مجلس آباء الإدارة التعليمة بمنوف والمهندس إبراهيم عبد العال عضو مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وأحمد أبو فرو المراقب المالي لمجلس الأمناء.

الكنيسه الاسقفيه

اخبار الكنيسه الاسقفيه

المدرسه الاسقفيه بمنوف

اساقفه اقليم الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأسقفية تحذر من استغلال اسمها فى قضايا أحوال شخصية

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 02:44 م

الكنيسة الأسقفية تدعم وتمكن المجموعات الأكثر فقرا وتهميشا عبر مؤسسة الرعاية الأسقفية.. إقامة خدمات للمساجين وزيارة مرة أسبوعيا.. وخدمة الصم والبكم منذ 1982.. وتقديم خدمات للمهاجرين واللاجئين

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 07:00 ص

الكنيسة الأسقفية تشهد رسامة أول كاهن أصم فى مصر.. صور

السبت، 04 سبتمبر 2021 01:18 م

الكنيسة الأسقفية تنظم حملة لتلقى لقاح كورونا بالتعاون مع الصحة

الخميس، 02 سبتمبر 2021 01:54 م

رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيا أسقف شبين القناطر: نشكر الله على حياته كخادم أمين

الإثنين، 30 أغسطس 2021 09:45 ص

رئيس الكنيسة الأسقفية للمفتى بعد التجديد له: دمت رمزا للمحبة والتسامح

السبت، 14 أغسطس 2021 03:18 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يفتتح مؤتمر مجلس الكنائس الأنجليكانية الأفريقية

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 09:31 ص

رئيس الكنيسة "الأسقفية" يفتتح اليوم مؤتمر مجلس الكنائس الأسقفية الأفريقية

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة