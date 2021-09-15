رئيسا وزراء اليابان وأستراليا يؤكدان التعاون بشأن ملف كوريا الشمالية

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أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا خلال محادثة عبر الفيديو مع نظيره الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، على التعاون بين الجانبين في التعامل مع القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.

وذكرت وزراة الخارجية اليابانية أن سوجا أطلع رئيس الوزراء الأسترالي على مستجدات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية مع التركيز على عملية اطلاق كوريا الشمالية الأخيرة لصاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي، حسبما ذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية.

كما أشارت الخارجية اليابانية إلى أنه من المقرر أن يشارك سوجا وموريسون في قمة مرتقبة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأسبوع المقبل في واشنطن.

جدير بالذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية قالت في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين. وأعلنت الحكومة اليابانية سقوط ما يبدو وأنهما قذيفتان في بحر اليابان خارج منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان.