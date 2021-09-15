اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خسائر كارثية تضرب أمريكا.. وبايدن يتحدث عن "رقم مفزع"

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 07:05 ص
خسائر كارثية تضرب أمريكا.. وبايدن يتحدث عن "رقم مفزع" جو بايدن

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الخسائر المتوقعة لبلاده من جراء الطقس القاسي هذا العام ستصل إلى 100 مليار دولار.

وأضاف بايدن خلال حديثه في أن واحدا من من كل ثلاثة مجتمعات أميركية تعرضت إلى كارثة من كوارث الطقس خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان بايدن يتحدث خلال زيارته إلى المختبر الوطني للطاقة المتجددة في ولاية كولورادو: "نحن نعلم ما هو المحرك (وراء الكوارث). إنه تغير المناخ".

وأضاف أن هذا الأمر لم يعد قابلا للنقاش.

وتأتي تحذيرات الرئيس الأمريكي في وقت بدأت العاصمة الاستوائية "نيكولاس" في ضرب سواحل سواحل الولايات المطلة على خليج المكسيك.

وتتعافى ولاية أميركية عدة هذه الأيام من الآثار المدمرة للإعصار "أيدا"، الذي خلف أكثر من 80 قتيلا وتقدر خسائره بنحو 30 مليار دولار.

 


بايدن

أمريكا

كوارث الطقس

الطقس القاسي

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