خد بالك .. علامات منبهة تحذر من الإصابة بالفشل الكلوى

كتبت هند عادل

توجد الكلى على جانبي الحبل الشوكي ، وهي أعضاء مسؤولة عن تصفية الدم وإزالة جميع السموم وتمرير هذه السموم إلى المثانة وإخراجها من الجسم عن طريق التبول ومع ذلك ، بسبب عوامل معينة ، تتوقف إحدى الكليتين أو كليهما عن العمل تُعرف هذه الحالة بالفشل الكلوي في بعض الأحيان ، يكون الفشل الكلوي مؤقتًا ويتم تشغيله بسرعة كبيرة ومع ذلك ، في معظم الحالات ، تكون الحالة مزمنة وتستمر في التدهور بمرور الوقت مع توفير الغسيل الكلوي أو الزرع فقط كوسيلة للخروج.

ووفقا لتقرير لموقع time now news في معظم الحالات ، لا تظهر أعراض مرض الكلى المزمن في مرحلة مبكرة ومع ذلك ، يجب على الأفراد البحث عن البول الدموي أو الرغوي ، والحاجة المتكررة للتبول ، ونمط النوم المضطرب، والأرق

ما هي العوامل التي تزيد من مخاطر الفشل الكلوي؟



يمكن أن يحدث الفشل الكلوي في وقت مبكر جدًا أو قد يتقدم بمرور الوقت دون أن يلاحظه أحد، عندما يحدث الفشل الكلوي بمرور الوقت ، يمكن أن يكون مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من الأسباب الرئيسية المسؤولة. هذا النوع من الفشل الكلوي مزمن ولا يحدث بين عشية وضحاها.

تشمل الأسباب الأخرى للفشل الكلوي ما يلي:



انخفاض الدورة الدموية في الكلى

جلطة دموية حول الكلى

الجفاف الشديد

التأثير الضار لبعض الأدوية

مرض قلبي

مرض كلوي

أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الذئبة

المايلوما المتعددة

ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي

ما هي علامات وأعراض الفشل الكلوي؟



الشيء الوحيد الذي يجعل الفشل الكلوي خطرًا كبيرًا هو عدم وجود أعراض وبسبب عدم وجود أي أعراض ، فإن الفحص المتكرر لهذه الحالة في المجموعات المعرضة للخطر الأشخاص الأكبر من 50 عامًا أو المصابين بأمراض مصاحبة مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب أو أولئك الذين لديهم تاريخ من أمراض الكلى المزمنة يمكن أن يمنع الكلى بالفشل.

أهم أعراض الفشل الكلوي:

