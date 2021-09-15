ختام فعاليات برنامج إعداد القادة التخصصى بمعهد إعداد القادة

كتب محمد صبحى

شهد معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، ختام فعاليات الفوج الثانى للدورة الصيفية الشاطئية للجامعات والمعاهد العليا المصرية "برنامج إعداد القادة التخصصى" بعنوان الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية لتأهيل القادة الرياضيين للاشتراك فى اللجان الرياضية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، بإشراف عام من الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

وبحضور الدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، بهاء مختار مدير قطاع المنافسة والبطولة بالاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، الدكتور حازم الروبى مدير المركز الدولى لعلوم وفنون الرياضة التابع للاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.



وجه الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، الشكر للطلاب المشاركين على التزامهم ومشاركتهم الفعالة وأفكارهم البناءة خلال فعاليات برنامج إعداد القادة التخصصى، ونقل تحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، و الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، مؤكدا خلال كلمته على ضرورة نشر ثقافة التعايش وقبول الآخر، وتقبل وجهات النظر، وان تكون مواطن معتز بذاته مستنير مبدع مسئول يحترم الاختلاف فخور بتاريخ وطنه شغوف على بناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الإقليمية والعالمية لذا هدفت المحاضرات التى عقدت خلال فعاليات الفوج الثانى لهذا البرنامج على نشر القيم الرياضية الإيجابية، التى تساهم على خلق روح المنافسة وتوظيفها فى خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.



أكد مدير معهد إعداد القادة أن الاهتمام بالتنمية الرياضية والتنشئة الإيجابية للشباب المصرى ضمن توجيهات القيادة السياسية، لتقديم أجيال صالحة لبناء المجتمع وتعزيز كافة عوامل التنمية التى يشهدها الوطن وتقديم جيل يحمل شعلة التنوير والبناء ليكتب سطورا جديدة فى كتاب تاريخ وطننا المجيد، بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة التى سعى الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل جهد لدعم ركائزها ووضع بلادنا فى المكانة التى تليق بها.

وتضمنت فعاليات الدورة الصيفية محاضرة عن القيادة الفعالة وحاضر بها الدكتور عبد الله سامى أستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس وناقش خلال المحاضرة كيفية أن يكون الشخص مؤثر فى الآخرين، وطرق كسب الآخرين، وشرح كيفية التصرف كقائد أو عندما تكون فى موضع الإدارة والريادة فى المواقف المختلفة وكذلك أثناء المواقف الضاغطة وفى ظل الأزمات، وحثهم على ضرورة تنمية مهاراتهم القيادية المختلفة.

وقدمت محاضرة بعنوان القيم الأخلاقية والرياضية وحاضر بها الدكتور أسامة قابيل، إمام وخطيب مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وتناول شرح عن كيفية ان تصبح قائد رياضى ناجح لديه رؤية مستقبلية ناجحة، موجها رسالة مهمة للأبطال الرياضيين على ضرورة معرفة تاريخ اللعبة الرياضية المهتم بها، كما حثهم على ضرورة تصديق النفس والعمل بقين وهو أساس أى نموذج ناجح حيث أن القائد الرياضى الناجح لابد ان يكون مسؤول وملتزم ذات إرادة قوية يستطيع أن يتعلم من الماضى والتركيز فى المستقبل وضرورة العمل الجماعي، مؤكدا أن هذه الفترة هى فترة بناء النفس.



وفى السياق ذاته، تضمنت فعاليات الدورة الصيفية محاضرة بعنوان إدارة وتنظيم المسابقات الرياضية حاضر فيها بهاء مختار مدير قطاع المنافسات والبطولة حيث تم مناقشة التخطيط والتنظيم للمسابقات، كيفية تقويم المراحل التنفيذية، بالإضافة إلى مناقشة مستويات البطولة المحلية والإقليمية والقارية والدولية، كذلك تم الحديث عن الموارد والتمويل، توضيح الفرق بين الألعاب الفردية والألعاب الجماعية، الشروط والقواعد الخاصة بكل مسابقة، النظم الخاصة بتنظيم المسابقات، التعرف على الأهداف الخاصة بكل مسابقة، وايضا التعرف على اللجان المنظمة حسب حجم كل بطولة .



كما عقدت محاضرة بعنوان المهنية الإعلامية بالمجال الرياضى ضمن فعاليات دورة القائد المتخصص فى المجال الرياضى بالتعاون مع المركز الدولى لعلوم وفنون الرياضة، حاضر بها أيمن بدرة الإعلامى والناقد الرياضى ورئيس تحرير أخبار الرياضة الأسبق، بدأ المحاضرة لكى تصبح قائد لابد من وجود رسالة يوصلها للمجتمع الذى يقوده، وجميعا نعمل من أجل مستقبل بلادنا المنشود، موضحا ان الاعلام ماهو الا تواصل " مرسل - مستقبل - رسالة " وتتمثل الرسالة فى توصيل الصورة الذهنية الصحيحة للمجتمع، ولكى تصل الرسالة بشكل صحيح لابد من الاطلاع الدائم على المعلومات ومعرفة نبذة عن تاريخ اللعبة التى يكتب عنها الاعلامى، وتطرق لشرح مقومات كتابة الخبر الصحفى الصحيح لكى تصبح الرسالة مكتملة للمتلقي.



بالإضافة إلى محاضرة بعنوان الاتحادات الرياضية والاتحادات الطلابية وحاضر بها الدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات، واستعرض سيادته التعرف على الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية وهو المسئول عن جميع النشاط الرياضى داخل الجامعات، كيفية الاشتراك فى الأنشطة الرياضية، مؤكدا أن كل رياضى شارك فى هذا الفوج فهو مكسب له، مؤكدا ان هدفنا أن جميع طلاب الجامعات يمارسوا الرياضة، هدفنا أن القائد الرياضى يساهم فى نشر الرياضة الجامعية وان يصبحوا قائدين رياضيين متميزين.



وتضمنت فعاليات الدورة الصيفية إقامة العديد من المسابقات الرياضية المختلفة تحت إشراف القائد طارق إسماعيل مسئول الأنشطة بالمعهد، كما اختتمت الفعاليات بالحفل الختامى وتوزيع الشهادات على المشاركين والميداليات التذكارية.