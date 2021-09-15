حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات وتطهير البؤر الإجرامية فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة، شن الحملات بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، لضبط تجار المواد المخدرة وحائزيها بأنحاء المحافظة، وتطهير البؤر الإجرامية.

أسفرت الحملة عن ضبط 29 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، متنوعة بين الأقراص المخدرة، والاستروكس، والحشيش، والهيروين، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومبالغ مالية.

اعترف المتهمون بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، والهواتف للتواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية من حصيلة الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.