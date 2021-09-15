اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 05:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز الشيخ زايد: إيقاف تنفيذ مسطحات بنائية مخالفة.. وشن حملة لرفع الإشغالات

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:11 ص
جهاز الشيخ زايد: إيقاف تنفيذ مسطحات بنائية مخالفة.. وشن حملة لرفع الإشغالات رفع الإشغالات
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن إدارة التنمية بالجهاز بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف  أعمال تنفيذ زيادة مسطحات بنائية مخالفة للاشتراطات بالحي السابع، المجاورة الثالثة فى المدينة، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.
 
وطالب رئيس الجهاز، سكان المدينة بضرورة الالتزام  بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن إدارة التنمية قامت أيضا بتنفيذ حملة لرفع إشغالات المحال والباعة الجائلين بمختلف أحياء المدينة و سلم هايبر وان، وتم مصادرة ورفع كافة الإشغالات بالطرق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 
وأكد المهندس مصطفى فهمى، ضرورة استمرار ومتابعة أعمال التنمية بالمدينة لعدم انتشار العشوائية والحفاظ على المظهر الحضارى المتميز للمدينة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشيخ زايد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة