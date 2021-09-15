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جامعة حلوان: شراء 3 عربات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى بمستشفى بدر

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:34 ص
جامعة حلوان: شراء 3 عربات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى بمستشفى بدر عربات إسعاف مجهزة
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة حلوان عن وصول 3 عربات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى لمستشفى بدر التابعة لجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على المستشفيات الجامعية ، وإشراف  الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب ، و الدكتور وائل عمر المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

أكد د الدكتور ماجد نجم أنه قد تم شراء هذه العربات في إطار اهتمام جامعة حلوان بالقطاع الصحي وصحة المواطن المصري، وخاصةً أن مستشفى بدر تخدم آلاف المواطنين من سكان مدينة بدر، والمناطق المجاورة لها، والتي تقع على طريق "القاهرة - السويس"، كما تسعى جامعة حلوان للتطوير الدائم والمستمر.

أوضح  الدكتور ممدوح مهدي أنه قد تفقد هذه العربات للإطمئنان على جاهزيتها بأعلى مستوى وتشغيلها بالشكل الأمثل لاستقبال الحالات الحرجة والطوارئ ونقلهم بشكل آمن، دون حدوث أية مضاعفات، وعدم تعريض حياة المريض للخطر وحفظ سلامته، مضيفاً أن جامعة حلوان لن تكل ولن تمل في تطوير المنظومة الطبية.

أضاف  الدكتور وليد السروجى أن هذه العربات تسهل خدمة المريض ونقله من وإلى المستشفى سواء كان مواطن أو من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ، وتحرص المستشفى على تقديم كافة الخدمات الطبية للمريض وخاصةً في ظل أن هذه العربات من أحدث عربات الإسعاف.


 

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جامعة حلوان

ماجد نجم

مسشتفى بدر الجامعى

اخبار مصرية

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