تكريم الراحلين حسب الله الكفراوى وحسين صبور خلال ملتقى بناة مصر

كتب أحمد حمادة - تصوير كريم عبد العزيز

كرم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، كل من المهندس الراحل حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، والمهندس حسين صبور، مؤسس شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، لدورهما الرائد في تطوير مفهوم العمران في مصر، وتقديم نماذج يحتذى بها في العمل والتطوير والريادة في هذا القطاع الاستراتيجي على مدار سنوات طويلة.

وتسلم درع التكريم الخاص بالمهندس حسب الله الكفراوي، نجله المهندس عبد العزيز حسب الله الكفراوي، كما تسلم المهندس عمر صبور نجل الراحل المهندس حسين صبور درع التكريم الخاص بوالده.

جاء ذلك خلال ملتقى بُناة مصر "Builders of Egypt" في دورته السادسة تحت عنوان «التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية»، بحضور وزاري موسع من الحكومة المصرية وممثلين لـ 25 دولة أفريقية وعربية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومطوري البنية التحتية.

ولد المهندس حسب الله الكفرواي في نوفمبر عام 1930، وتخرج في كلية الهندسة جامعة الاسكندرية قسم الهندسة المدنية عام 1956، وشغل الراحل الكبير عدة مناصب مؤثرة، حيث عين محافظا لدمياط ثم رئيسا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما انتخب نقيبا للمهندسين، وانتخب عضوا في مجلس النواب لثلاث دورات.

وشغل منصب وزير الاسكان لمدة ستة عشر عاما من سبتمبر 1977 وحتي أكتوبر 1993، وعرف عن الكفراوي تمسكه بمبادئ الشرف والنزاهة وحرصه الشديد على إتقان العمل وحماية المال العام، كما تعد سياسته في إدارة ملف الإسكان هي النواة الأولى لانطلاق حركة التعمير في المدن الجديدة.

بينما ولد المهندس حسين فايق صبور، عام 1936، وأسس عددًا من الاستثمارات في مجال العقارات، وكان شاهدًا على عدد من التحولات ليس فقط في القطاع لكن في الاقتصاد المصري، قبل أن يتوفى عن عمر يناهز 85 عامًا.

تخرج حسين، في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1957، كما حصل على دبلوم تخطيط الطرق 1958 ودبلوم التنمية الأساسية 1962.

وفي عام 1994 كانت لحسين صبور رؤية طموحة، بإنشاء إحدى أولى شركات الاستشارات الهندسية في مصر، ودمجها في الشركات العقارية الأكثر قوة وتمكينًا، وأنشأ شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري كشركة مساهمة.

وفي عام 1998، أسس شراكة مع البنك الأهلي المصري، وهي الآن شراكة طويلة الأمد حيث تم توزيع الأسهم في الشركة المشتركة بينهما بنسبة 60:40 بين عائلة صبور والبنك الأهلي على التوالي، وتولى المهندس حسين صبور منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب