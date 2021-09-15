تفاصيل جلسة الصلح بين "طالبة الفستان" ومراقبات جامعة طنطا

الغربية – مصطفى عادل

أعلنت جامعة طنطا، أنه إنطلاقا من المبادرة الكريمة التى أطلقها الأستاذ دكتور محمود أحمد زكى، رئيس جامعة طنطا، لإنهاء الخلاف بين طرفى ما عرف إعلاميا بواقعة فتاة الفستان، استقبل اليوم الأربعاء الموافق 15/9/2021 طرفى الواقعة بمقر الجامعة وبحضور ممثلى المجلس القومى للمرأة بالغربية، وقيادات جامعة طنطا وممثلى إتحاد طلاب الجامعة وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

وبعد التداول بين الجميع انتهى الاجتماع بنجاح مبادرة الصلح والتصالح بينهما والتى تؤكد على النقاط التالية:

النقطة الأولى: تقدمت الطالبة للجامعة بالاعتذار على ما بدر منها على صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية وما بدر من الغير على صفحتها.

النقطة الثانية: فى ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة ورغبة من الطالبة / حبيبة طارق فى إنهاء الخلاف فقد تقدمت بالاعتذار للمراقبين عن ما قد يكون أسئ فهمه.

النقطة الثالثة: تقدم الموظفين بالشكر والتقدير لابنتهم الطالبة / حبيبة طارق على ما بدر منها من الاعتذار.

النقطة الرابعة: يتقدم أ.د. رئيس الجامعة بالشكر لكافة أطراف الواقعة لقبولهم مبادرة التصالح وإنهاء النزاع بينهم بصورة حضارية تليق بهم وبجامعة طنطا.