تعيين ليز تروس وزيرة لخارجية بريطانيا خلفا لدومينيك راب

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قرر تعيين وزيرة التجارة الدولية ليز تروس كوزيرة للخارجية، خلفا لوزير الخارجية دومينيك راب، الذي عين وزيرا للعدل.
وقالت الحكومة البريطانية - في بيان نشرته على موقعها الالكتروني - إن "وزيرة التجارة الدولية ليز تروس سوف تتولى منصب وزيرة الخارجية، وذلك في ظل تعديلات حكومية، عللى أن يتولي وزير الخارجية السابق دومينك راب مسؤولية وزارة العدل في البلاد".
تعيين ليز تروس وزيرة لخارجية بريطانيا خلفا لدومينيك رابالأربعاء، 15 سبتمبر 2021 06:21 م
وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تروس
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أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قرر تعيين وزيرة التجارة الدولية ليز تروس كوزيرة للخارجية، خلفا لوزير الخارجية دومينيك راب، الذي عين وزيرا للعدل.
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