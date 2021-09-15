اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 07:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تعيين ليز تروس وزيرة لخارجية بريطانيا خلفا لدومينيك راب

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 06:21 م
تعيين ليز تروس وزيرة لخارجية بريطانيا خلفا لدومينيك راب وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تروس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قرر تعيين وزيرة التجارة الدولية ليز تروس كوزيرة للخارجية، خلفا لوزير الخارجية دومينيك راب، الذي عين وزيرا للعدل.
وقالت الحكومة البريطانية - في بيان نشرته على موقعها الالكتروني - إن "وزيرة التجارة الدولية ليز تروس سوف تتولى منصب وزيرة الخارجية، وذلك في ظل تعديلات حكومية، عللى أن يتولي وزير الخارجية السابق دومينك راب مسؤولية وزارة العدل في البلاد".


بريطانيا

ليز تروس

وزارة الخارجية البريطانية

الحكومة البريطانية

دومينك راب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة