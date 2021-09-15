اليوم السابع
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تعرف على مسار مزارات آل البيت وموعد تشغيله بالقاهرة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 06:00 ص
تعرف على مسار مزارات آل البيت وموعد تشغيله بالقاهرة مسجد السيدة زينب
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ محافظة القاهرة مشروع تطوير للربط بين مزارات آل البيت والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة زوار القاهرة القادمين من جميع محافظات الجمهورية، مثل "مسجد السيدة نفيسة – مسجد السيدة زينب – مسجد السيدة عائشة" وغيرها، بالإضافة إلى الأثار الإسلامية مثل مساجد "مسجد أحمد ابن طولون، قبة الأشرف" وغيرها.
 

ويعرض "اليوم السابع" أهم التفاصيل عن المشروع..

1. سيتم تشغيل سيارات كهربائية لنقل الزوار في رحلات يومية تشمل المرور على أشهر أضرحة آل البيت.

2.  المسار يبدأ بمسجد السيدة زينب، ثم مسجد أحمد ابن طولون – مزارات شارع الأشراف "مسجد السيدة سكينة – مسجد السيدة رقية – مقام سيدى ابن سيرين – مقام السيدة عاتكة – قبة الأشرف خليل- قبة فاطمة خاتون"، ومسجد السيدة عائشة ومسجد السيدة نفيسة.

3.   ستعمل السيارات الكهرباء على نقل الزوار يومى الجمعة والسبت عقب صلاة الجمعة.

4.   يتم تنفيذ خطة لتحويل شارع الأشراف بالسيدة زينب كنموذج ثانى لشارع المعز.

5.   من المقرر تشغيل المسار خلال 4 أشهر.

6.   يتم تنفيذ 15 عربة مأكولات ومشروبات بمتنزه الخليفة بشارع الأشراف.

7.   يتم حاليا تخصيص أماكن انتظار السيارات وموقف عربات الكهرباء الخاصة بالمسار خلف مسجد أحمد ابن طولون.

8.   التكلفة الإجمالية للمشروع 150 مليون جنيه.


محافظة القاهرة

مزارات آل البيت

مسجد السيدة زينب

شارع الأشراف

متنزهه الخليفة

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