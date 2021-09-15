تعرف على ترتيب أعراض متغير دلتا لكورونا حسب الظهور ومدى خطورتها

كتبت فاطمة خليل

مع استمرار متغير دلتا لكورونا فى إحداث مزيد من الإصابات حول العالم، وجد العلماء أنه مع هذا المتغير الجديد تختلف الأعراض قليلاً عما رأيناه مع فيروس كورونا الأصلى وكذلك يختلف ترتيب ظهورها، وفى هذا التقرير نتعرف على الترتيب الذى تظهر به أعراض متغير دلتا لكورونا، بحسب موقع "Parade".



اعراض متغير دلتا بالترتيب

أعراض متغير دلتا لكورونا بالترتيب

ترتيب أعراض متغير دلتا وكذلك أعراض الفيروس التاجى بشكل عام تختلف من شخص لآخر، يشعر معظم الناس بالإرهاق الشديد أولاً، ثم يلاحظون فقدان حاسة التذوق والشم، وإليكم أعراض متغير دلتا بالترتيب:

- أوجاع والآم وإرهاق

- فقدان حاسة الشم والتذوق

- صداع الرأس

- الحمى

- سعال جاف



اعراض متغير دلتا بالترتيب

الأعراض الشبيهة بالبرد شائعة أيضًا كأعراض متغير دلتا

- السعال

- احتقان الأنف والعطس

- ضيق أو صعوبة فى التنفس

- الشعور بالتعب

- احمرار العين

- الطفح الجلدى

- إسهال

كما يتسبب فيروس كورونا فى ظهور أعراض خارجة عن السيطرة، كأنها أسوأ نزلة برد.

ما الذى يجعل أعراض متغير دلتا خطيرة؟

متغير دلتا شديد العدوى يمكنك التقاطه فى غضون من 5 إلى 10 ثوانٍ من التعرض ويمكنك تمريره أسرع بست مرات مقارنة بمتغير ألفا.

أعراض متغير دلتا تتركز فى الدماغ أكثر من غيرها وهذا يمكن أن يفسر الضباب الدماغى الشديد والنتائج العصبية الأخرى أثناء العدوى وبعدها.

إذا كنت قلقا بشأن متغير دلتا، فإن أفضل خطة هى تلقى التطعيم، حيث يعزز اللقاح الجهاز المناعى الفطرى والتكيفى - وهما جانبان من جهاز المناعة لهما أهمية قصوى للتغلب على العدوى، لا سيما الجهاز المناعى الفطرى الذى يحتوى على الكثير من الخصائص والخلايا المضادة للفيروسات.