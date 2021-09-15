تشريح جثة خفير قتل بطلق نارى أثناء حراسته لموقع إنشاءات بمدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بتشريح جثة خفير خاص لقى مصرعه؛ بعدما أصيب بطلق نارى أطلقه مجهول؛ واستعلمت عن الحالة الصحية لأخر أصيب فى الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، لاستكمال التحقيقات.

يجري رجال المباحث تحريات مكثفة، في حادث مقتل خفير خاص، وإصابة شقيقه، "خفير" نتيجة إطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات أن القتيل والمصاب خلال عملهما في حراسة موقع بناء تحت الإنشاء تعرضا لإطلاق نار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل خفير خاص وإصابة آخر بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليهما يعملان في حراسة المعدات الخاصة بموقع بناء تحت الإنشاء، وأن مجهول أطلق النار عليهما، مما أسفر عن مقتل أحدهما إصابة آخر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري الاستماع لأقوال المصاب لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.