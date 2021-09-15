ترامب يهاجم فيس بوك بعد تقارير عن "معاملة خاصة للنخبة" على المنصة

كتبت: نهال أبو السعود

انتقد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب فيس بوك "لحمايته سرًا لما يسمى بـ" النخبة "، في أعقاب تقرير كشف عن وجود مجموعة من 5.8 مليون مستخدم لا يتعين عليهم اتباع قواعد موقع التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

كشف تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال ونشر يوم الاثنين أن المستخدمين البارزين على فيس بوك يتم إعفاؤهم من بعض أو كل قواعد الموقع، من خلال نظام يسمى "التحقق المتقاطع" أو "XCheck".

تم تصميم البرنامج في الأصل ليكون بمثابة "مقياس لمراقبة الجودة" للإجراءات ضد هؤلاء المستخدمين، مثل السياسيين أو الصحفيين أو المشاهير ومع ذلك، يسمح الآن لهؤلاء المستخدمين أنفسهم بنشر منشورات تحتوي على مضايقات أو تحريض على العنف أو انتهاكات أخرى من شأنها أن تعاقب المستخدمين الآخرين عن طريق حظر المشاركات أو إزالتها.

انتقد ترامب ، الذي يقاضي فيس بوك ومواقع شركات التكنولوجية الأخرى بسبب "الرقابة" ، الشركة في ضوء الكشف الجديد يوم الثلاثاء.

قال ترامب في بيان:" فيس بوك وشركات التكنولوجيا فاسدون للغاية فقد تقرر الآن في مقال رئيسي في وول ستريت جورنال أن فيس بوك يحمي سرًا ما يسمى بـ "النخبة" مما يجعلها مستثناة من القواعد وهذا من شأنه أن يساعد في دعواي القضائية ضد شركات التكنولوجيا وأولئك الذين يكرهون أمريكا."

بينما ادعى مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك انه يعامل جميع مستخدميه على السواء ولكن تقرير وال ستريت جورنال.

قال المتحدث باسم فيس بوك ، آندي ستون أن النظام "تم تصميمه لسبب مهم وهو إنشاء خطوة إضافية حتى نتمكن من تطبيق السياسات بدقة على المحتوى الذي قد يتطلب مزيدًا من الفهم".