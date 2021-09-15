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تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسن متعفنة داخل شقته بمدينة نصر

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:42 م
تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسن متعفنة داخل شقته بمدينة نصر جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة مسن فى حالة تعفن داخل شقته فى مدينة نصر.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة رجل داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فى حالة تعفن لشخص في العقد السادس من العمر، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية على الجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على شقة المتوفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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