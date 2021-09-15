اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 08:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل شقة مستأجرة فى الهرم

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 07:25 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل شقة مستأجرة فى الهرم قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب يحمل جنسية دولة عربية داخل شقة مستأجرة بالهرم، وجار إجراء الترحيات للتأكد من حقيقة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاته من عدمه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بالهرم، وتبين أن الجثة لشاب يحمل جنسية دولة عربية، وجار التأكد من حقيقة وفاته بجرعة زائدة من المواد المخدرة، دون وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


العثور على جثة

تعاطي المخدرات

الهرم

امن الجيزة

جريمة الهرم

حادث الهرم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة