تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل شقة مستأجرة فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب يحمل جنسية دولة عربية داخل شقة مستأجرة بالهرم، وجار إجراء الترحيات للتأكد من حقيقة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاته من عدمه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بالهرم، وتبين أن الجثة لشاب يحمل جنسية دولة عربية، وجار التأكد من حقيقة وفاته بجرعة زائدة من المواد المخدرة، دون وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.