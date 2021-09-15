اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تجهيز معمل تنقية مياه علوم الفيوم بتمويل 2.4 مليون جنيه لتأهيله للاعتماد الدولى

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:38 م
تجهيز معمل تنقية مياه علوم الفيوم بتمويل 2.4 مليون جنيه لتأهيله للاعتماد الدولى وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور  هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والقائم بأعمال مدير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول قيام فريق المتابعة لتأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، برئاسة الدكتور محمود وفيق القائم بعمل مدير إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، والدكتور فرحات سعد مغنم الاستشاري بالوحدة، بمتابعة تأهيل معمل الأغشية الرقيقة وتنقية المياه بكلية العلوم جامعة الفيوم، للاعتماد الدولي طبقًا للمواصفة الدولية (ISO17025 /2017)، والذي يُعتبر أول معمل يتقدم للاعتماد الدولي بالكلية.

وأشار التقرير إلى قيام فريق العمل بزيارة الجامعة؛ للوقوف على الأجهزة التي تم الحصول عليها سواء بتمويل من إدارة المشروعات أو من جامعة الفيوم، والدورات التدريبية على كيفية استخدامها، حيث تم تمويل المشروع بإجمالي ( 2 مليون و400 ألف جنيه) 60% من وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي و40% من الجامعة؛ لشراء الأجهزة العلمية الحديثة وإجراء الدورات التدريبية واختبارات الكفاءة الحرفية، وجميع الإجراءات المُؤهلة للاعتماد الدولي.

ونوه التقرير إلى أن الكلية قامت بإعداد الوثائق والملفات الفنية والإدارية، طبقًا للخطة التنفيذية الزمنية للمشروع وطبقًا لشروط المواصفة الدولية (ISO17025/2017)، على أن ينتهي المشروع رسميًا في الأول من يونيو 2022، ثم يتم التقديم للحصول على الاعتماد الدولي من جهة "ILAC" الأوروبية.

وأوضح د. الصاوي أحمد خبير الجودة والاستشارى بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، أن مشروع تأهيل المعامل يهدف إلى نشر ثقافة جودة المعامل فى المجالات التطبيقية، وتأهيلها للتقدم للاعتماد الدولي ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، والعمل على رفع القُدرات المؤسسية للمعامل وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية عن طريق اعتماد المعامل دوليًا، وتطوير نظام العمل والإدارة بالمعامل ورفع كفاءات وقُدرات الكوادر الفنية بالمعامل، وذلك للوصول إلى آليات مُستدامة للتمويل الذاتي وتقوية وتفعيل العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع الإنتاجي.

جدير بالذكر أن المشروع يخدم بصفة أساسية الصناعة ويُمثل نقطة ربط بين المعامل البحثية الخدمية داخل الجامعة والمراكز الصناعية المُحيطة.



 


الصناعة

التعليم العالى

الجودة

معامل الأبحاث

جامعة الفيوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية..66997 طالب بالمرحلة الثالثة يبدأون تسجيل الرغبات السبت بموقع التنسيق.. وإرجاء النتيجة حتى تسجيل طلاب الدور الثانى

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 02:15 م

وزير التعليم العالي: جائحة كورونا أظهرت أهمية توظيف التقنيات الرقمية فى تعزيز النظم الصحية

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 12:42 م

التعليم العالى تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب بموقع التنسيق الإلكترونى

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 11:23 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة