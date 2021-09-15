تجديد حبس عاطل 15 يوما بعد ضبطه بـ145 طربة حشيش و1500 قرص مخدر بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قرر المستشار محمد بلبع، رئيس محكمة جنح شرق الاسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة علي 145 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,500 كيلو جرام و1500 قرص مخدر، بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش والاقراص المخدرة وترويجه على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة محرم بك وسط بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته علي 145 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,500 كيلو جرام و1500 قرص مخدر وحقيبه بداخلها مبلغ 13 الف جنيه، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائه بقصد التربح منها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.