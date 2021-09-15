بعد ضبط 33 طن زيوت سيارات مجهولة المصدر.. اعرف عقوبة الغش التجارى

كتب أحمد الجعفرى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث بالجيزة، من القبض على صاحب مصنع بحوزته 33 طن زيوت سيارات مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الغش التجارى.

ويرصد "اليوم السابع" عقوبة المتهمين فى قضايا الغش التجاري.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وتمكنت مباحث التموين، من ضبط 33,36 طن "زيوت سيارات - شحوم سيارات" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج "خام التتركس" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مغشوشة ومقلدة 55503 عبوة فارغة واستيكر أدوات تعبئة مدون عليها علامة التجارية، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة الزيوت والشحوم بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.