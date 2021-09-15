بالأسماء.. ننشر نتيجة القرعة على 4368 جبانة بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع نتيجة القرعة الإلكترونية التي أجرتها محافظة الجيزة، اليوم، على المدافن الجاهزة والكائنة بقطاع "ب" الكيلو 47 بطريق الفيوم، حيث تم إجراء القرعة على 4368 جبانة بمساحة 21.66 متر، والتى تقدم المواطنين لحجزها خلال الفترة من 27 – 6 الى 29 – 7 – 2021.



وتقدم 4673 مواطنا للحصول على 3962 جبانة عادية كما تقدم 915 مواطن للحصول علي 406 جبانات مميزة، ويتم سداد قيمة المدفن على 4 أقساط ربع سنوية حيث بلغت قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن العادي 65 ألف جنيه و قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن المميز 80 ألف جنيه.



ونوهت محافظة الجيزة بأنه على الفائزين فى قرعة الجبانات التوجه إلى جهاز الجبانات بسوق الجملة لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالسداد.