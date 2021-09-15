انخفاض عدد الزوار الأجانب فى اليابان بنسبة 99% بسبب قيود كورونا

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أعلنت بيانات حكومية باليابان انخفاض العدد التقديري للزوار الأجانب للبلاد خلال أغسطس الماضي بنسبة 99% مقارنة بالشهر ذاته في عام 2019 أي ما قبل وباء "كورونا"؛ بسبب استمرار قيود السفر الصارمة وسط جائحة "كورونا".

وأوضحت منظمة السياحة الوطنية اليابانية وفقًا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء أن عدد الزوار تضاعف 3 مرات تقريبًا من 8 آلاف و658 زائرًا إلى 25 ألفًا و900 زائر خلال أغسطس 2020؛ بسبب دورة الألعاب الأولمبية البارالمبية التي انطلقت في 24 أغسطس واستمرت لمدة أسبوعين تقريبًا.

وأضافت أنه في يوليو الماضي، ارتفع عدد الزوار الأجانب إلى 51 ألفًا و100 شخص مقابل 3782 شخصًا العام السابق، حيث دخل عشرات الآلاف من الرياضيين والموظفين من الخارج إلى البلاد للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينخفض ​​عدد زوار اليابان خلال سبتمبر الجاري في ضوء حظر دخول المسافرين الأجانب الذي تفرضه اليابان من حيث المبدأ، منوهة بأنه مع استمرار الضغط على النظام الطبي وسط انتشار سلالة دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا لا تزال 19 من أصل 47 مقاطعة حاليًا تحت حالة الطوارئ بسبب الوباء.

ووفقًا للدولة، استحوذ الزوار من الولايات المتحدة على أعلى عدد عند 3 آلاف شخص في أغسطس، يليهم 2400 من الصين و1800 من فرنسا.