اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الولايات المتحدة وتونس تبحثان الدعم الإقليمى والدولى للانتخابات الليبية

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:41 م
الولايات المتحدة وتونس تبحثان الدعم الإقليمى والدولى للانتخابات الليبية وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
واشنطن (أ ش أ)

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بحثت الولايات المتحدة وتونس الدعم الإقليمى والدولى للانتخابات الوطنية الليبية المرتقبة، ديسمبر المقبل وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف الليبية.
 
جاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت ووزير الخارجية التونسى عثمان جراندى فى تونس العاصمة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
وتطرق المسؤولان للعلاقات الثنائية المثمرة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون الأمني وتعاونهما في مجلس الدولي وأكدا مجددًا مركزية القيم الديمقراطية.
 
وكانت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل، أكدت دعم بلادها للانتخابات الليبية المرتقبة، مشيدة بـ«الجهود والتحضيرات التي بذلتها المفوضية العليا للانتخابات في المراحل السابقة، وسعيها إلى تقديم نموذج احترافي في المجال الانتخابي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليا».

جاء ذلك خلال لقائها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبي عماد السايح لبحث مستجدات العملية الانتخابية الليبية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - التحضيرات للمراحل المقبلة بعد مرحلة تسجيل الناخبين، والخيارات المطروحة في المشهد السياسي الليبي، فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي ستحدد الأجندة العامة للمفوضية.

 


الولايات المتحده

تونس

امريكا

ليبيا

الانتخابات الليبيه

الانتخابات الوطنيه الليبيه

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