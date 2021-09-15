اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة صاحب مخبز قتل بطلق نارى فى السلام

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:30 م
النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة صاحب مخبز قتل بطلق نارى فى السلام الطب الشرعى - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية، حول واقعة العثور على جثة صاحب مخبز مقتول بسبب تعرضه لطلق نارى في دائرة قسم السلام، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وأمرت أيضا بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط الجناة في أسرع وقت.

 

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوفاة شخص بطلق نارى بجوار مخبز بمنطقة إسبيكو فى السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة صاحب مخبز مصابا بطلق نارى، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.


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الطب الشرعى

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