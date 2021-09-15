النيابة تطلب تحريات حول إصابة 10 عمال فى حادث انقلاب سيارة بمنشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول إصابة 10 عمال فى إنقلاب سيارة نصف نقل بمنطقة منشأة القناطر فى الجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها.

أصيب 10 عمال في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمنطقة منشاة القناطر في الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق تابع لإحدى القرى في منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمال، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.