اليوم السابع
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النيابة تصرح بدفن جثة فتاة وثقت لحظة وفاتها على "فيس بوك"

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:21 م
النيابة تصرح بدفن جثة فتاة وثقت لحظة وفاتها على "فيس بوك" جثه_أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة فتاة انتحرت وبثت الواقعة على الفيس بوك وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة أقدمت على الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة.

وأضافت التحريات أن الفتاة كانت على خلافات أسرية قديمة مع أهلها، وتركت محافظتها وأقامت بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، ولديها طفل عمره 6 أشهر.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة فتاة، وتبين وجود قطع بشرايين يدها، كما تبين أنها أقدمت على الانتحار في بث مباشر على الفيس بوك، وتم نقل جثتها للمشرحة تحت تصرف النيابة.

 


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