اليوم السابع
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النيابة تستعلم عن حالة عامل وزوجته أصيبا فى انفجار أسطوانة غاز بالشرابية

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:27 م
النيابة تستعلم عن حالة عامل وزوجته أصيبا فى انفجار أسطوانة غاز بالشرابية حريق_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعلمت نيابة الشرابية، عن الحالة الصحية لعامل وزوجته أصيبا بعدة إصابات نقلا على إثرها إلى المستشفى، بعد انفجار أسطوانة غاز داخل شقتهما، وكلفت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، وإرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، للتاكد من مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الشرابية نتيجة لحدوث تسرب غاز، ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى الرعاية اللازمة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الشرابية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت السيطرة عليه وإنهاء عملية الإخماد.


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