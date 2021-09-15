اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 04:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية تعلن تخصيص مساعدات إضافية إلى أفغانستان

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:33 م
المفوضية الأوروبية تعلن تخصيص مساعدات إضافية إلى أفغانستان اوروسولا فون دير لاين
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطط لعقد قمة دفاعية لدول التكتل، وتقديم مساعدات إضافية إلى أفغانستان، بعد عودة حركة "طالبان" إلى سدة الحكم.
 
وقالت فون دير لاين اليوم الأربعاء، فى خطاب "حالة الاتحاد" السنوى فى البرلمان الأوروبى، أن الوقت حان كى تنتقل أوروبا إلى المستوى التالى، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف قمة الدفاع الأوروبى خلال فترة تولي بلده رئاسة الاتحاد الأوروبي والتي ستستمر ستة أشهر اعتبارا من مطلع العام القادم.
 
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مستجدات الوضع في أفغانستان، قائلة إن مشاهدة الأحداث التي مر بها هذا البلد كانت مؤلمة جدا لعوائل العسكريين القتلى وذويهم، قائلة: "علينا التفكير في الطريقة التي يمكن أن تنتهي بها هذه المهمة بشكل مفاجئ، وهناك مسائل مقلقة جدا سيتعين على الحلفاء معالجتها داخل حلف شمال الأطلسى".
 
وحذرت فون دير لاين من أنه "ليس هناك أى قضية أمنية ودفاعية يكون حلها تعاونا أقل"، وتعهدت بالعمل مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بغية إصدار إعلان مشترك جديدة قبل نهاية العام الجاري.
 
وأعلنت فون دير لاين عن تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية إضافية على المدى القصير بقيمة 100 مليون يورو إلى أفغانستان، مشددة على ضرورة بذل قصارى الجهد بغية احتواء خطر المجاعة القائم في هذا البلد وتجنيبه أزمة إنسانية.
 
وتابعت: أن الاتحاد سيحدد حزمة دعم جديدة أوسع نطاقا إلى أفغانستان خلال الأسابيع المقبلة.

 


اوروسولا فون دير لاين

المقوضية الاوروبية

افغانستان

قمة دفاعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استخبارات أمريكية: تنظيم القاعدة سيبدأ تهديد أمريكا من أفغانستان خلال عام

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:24 م

الصين تتعهد بتقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية إلى أفغانستان

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:31 م

الأمم المتحدة تعقد مؤتمرا لدعم أفغانستان.. الأمين العام يحث المانحين بدعم 606 ملايين دولار لدعم 11 مليون أفغانى لمدة 4 أشهر.. ويشدد على حقوق المرأة.. ومطالب دولية بضمانات خطية وفعلية من طالبان لوصول المساعدات

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 08:30 م

قبل مؤتمر تبرعات أفغانستان بمشاركة أمين عام الأمم المتحدة.. مارتن جريفيثس منسق الإغاثة: هدفنا الوصول لأكثر من 600 مليون دولار لدعم 11 مليون شخص لنهاية العام.. والحصول على ضمانات من طالبان للسماح بوصول المساعدات

الأحد، 12 سبتمبر 2021 06:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة