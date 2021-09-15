المفوضية الأوروبية تعلن تخصيص مساعدات إضافية إلى أفغانستان

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطط لعقد قمة دفاعية لدول التكتل، وتقديم مساعدات إضافية إلى أفغانستان، بعد عودة حركة "طالبان" إلى سدة الحكم.

وقالت فون دير لاين اليوم الأربعاء، فى خطاب "حالة الاتحاد" السنوى فى البرلمان الأوروبى، أن الوقت حان كى تنتقل أوروبا إلى المستوى التالى، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف قمة الدفاع الأوروبى خلال فترة تولي بلده رئاسة الاتحاد الأوروبي والتي ستستمر ستة أشهر اعتبارا من مطلع العام القادم.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مستجدات الوضع في أفغانستان، قائلة إن مشاهدة الأحداث التي مر بها هذا البلد كانت مؤلمة جدا لعوائل العسكريين القتلى وذويهم، قائلة: "علينا التفكير في الطريقة التي يمكن أن تنتهي بها هذه المهمة بشكل مفاجئ، وهناك مسائل مقلقة جدا سيتعين على الحلفاء معالجتها داخل حلف شمال الأطلسى".

وحذرت فون دير لاين من أنه "ليس هناك أى قضية أمنية ودفاعية يكون حلها تعاونا أقل"، وتعهدت بالعمل مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بغية إصدار إعلان مشترك جديدة قبل نهاية العام الجاري.