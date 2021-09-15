المفوضية الأوروبية: تطعيم أكثر من 70% من البالغين داخل البلاد بشكل كامل ضد كورونا

ستراسبوج (أ ش أ)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الأربعاء، إنه تم تطعيم أكثر من 70% من البالغين داخل أوروبا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل كامل.

وأضافت لايين - خلال إلقائها خطاب حالة الاتحاد السنوي بالبرلمان الأوروبي ونقلته قناة "يورو نيوز" - "كنا الوحيدون الذين شاركوا نصف انتاجنا من اللقاحات مع باقي دول العالم، لقد وفرنا أكثر من 700 مليون جرعة لقاح إلى الأوروبيين، نحن صدرنا أيضًا أكثر من 700 مليون جرعة لقاح إلى أكثر من 130 دولة وكنا المنطقة الوحيدة في العالم التي استطاعت تحقيق ذلك".

وتابعت "إن الدول الأوروبية تكاتفت مع بعضها البعض خلال ال12 شهرا الماضية ضد أكبر جائحة صحية في العالم، على مدار عقد من الزمن حتى وصلت اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في كل مكان في أوروبا".

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن المهمة الأولى للمفوضية الأوروبية والأكثر إلحاحا ، هي الإسراع في عملية تلقيح البشر حول العالم ضد الإصابة بالفيروس، موضحة أنه تم توزيع أقل من 1% من اللقاحات إلى الدول ذات الدخل المنخفض ، وأن الاتحاد الأوروبي ينفق مليار يورو من أجل تسريع وتيرة إنتاج اللقاحات المقدمة إلى القارة الإفريقية.

وأعلنت أن أوروبا التزمت فعليا بتصدير 250 مليون جرعة لقاح إلى الدول الأفريقية، كما صرحت بأن المفوضية الأوروبية سوف تتبرع ب200 جرعة لقاح إضافية بحلول منتصف 2022.