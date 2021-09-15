المعمل الجنائى: لا شبهة جنائية فى إصابة عامل وزوجته فى انفجار أسطوانة غاز بالشرابية

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، فى انفجار أسطوانة غاز بشقة سكنية في دائرة قسم الشرابية، مما أدى إلى إصابة عامل وزوجته نتيجة الانفجار، عن أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة، وأن سبب الانفجار تسريب غاز من الإسطونة، أدى إلى اشتعال النيران فور قيام الزوج بتركيب الأسطوانة واختباره، حيث انفجرت في الحال وأصيب العامل وزوجته، ونقلا للمستشفى للعلاج.

وكانت النيابة العامة استعلمت عن الحالة الصحية لعامل وزوجته أصيبا بعدة إصابات نقلا على إثرها إلى المستشفى، بعد انفجار أسطوانة غاز داخل شقتهما، وكلفت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، وإرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، للتأكد من مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الشرابية نتيجة لحدوث تسرب غاز، ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى الرعاية اللازمة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الشرابية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت السيطرة عليه وإنهاء عملية الإخماد.