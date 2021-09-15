وكالات الأنباء

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، بتلقى الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، الدعوة للمشاركة فى قمة مكافحة فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

وردا على سؤال صحفى فيما إذا تلقت روسيا دعوة للمشاركة فى هذه القمة أجاب بيسكوف، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "نعم، تلقينا الدعوة عبر الإنترنت للمشاركة في هذه القمة. وندرسها حاليا".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية سابقا بأن القمة العالمية لمكافحة جائحة كورونا تحت رئاسة الولايات المتحدة ستعقد في 22 سبتمبر الجاري، مضيفة أن الاجتماع على المستوى العالي بعنوان "القمة العالمية حول كوفيد-19: إنهاء الجائحة واستئناف الأفضل" سيجري في إطار الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف،أكد أن صحة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين جيدة تماما، مشيرا إلى إجراء فحص طبى له للتأكد من وضعه الصحى بعد تعدد الإصابات بفيروس كورونا فى دائرة المحيطين به.