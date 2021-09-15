اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القوات البرية اليابانية تبدأ تدريبات عسكرية على مستوى البلاد لأول مرة منذ 30 عاما

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:32 ص
القوات البرية اليابانية تبدأ تدريبات عسكرية على مستوى البلاد لأول مرة منذ 30 عاما الجيش اليابانى ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

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بدأت قوة الدفاع الذاتى البرية اليابانية اليوم الأربعاء، تدريبات عسكرية تضم جميع الوحدات لأول مرة منذ حوالى 30 عامًا فى محاولة لتعزيز قدرتها فى خضم التهديدات الإقليمية المتزايدة.
 
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن التدريبات ستستمر حتى نهاية نوفمبر في جميع أنحاء البلاد بهدف تعزيز القدرة على الدفاع عن الجزر النائية لليابان والقريبة للجانب الصيني.
 
وسينضم نحو 100 ألف فرد و20 ألف مركبة و120 طائرة إلى التدريبات التي ستشارك فيها أيضًا قوات الدفاع الذاتي البحرية والجوية اليابانية بالإضافة إلى سفينة إنزال تابعة للجيش الأمريكي.
 
وكانت آخر تدريبات أجرتها قوات الدفاع الذاتي البرية تدريبات بهذا الحجم في عام 1993 بعد انتهاء الحرب الباردة.

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