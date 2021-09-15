القبض على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية فى الجزائر

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، القبض على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات منفصلة عبر مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 سبتمبر، نفذت العديد من العمليات التي تؤكد التزام القوات المسلحة بالحفاظ على الأمن بالبلاد.

كما أضافت الوزارة، في بيانها، أن قوات الجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، أحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ12 قنطارا و63 كيلو جراما من المواد المخدرة و500 جرام من الكوكايين، في حين تم القبض على 15 تاجر مخدرات، وضبط 19 ألفا و471 قرصا مخدرا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

في سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية عبر السواحل الجزائرية الوطنية لـ (354) شخصا كانوا على متن قوارب، فيما تم القبض على 32 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية والوادي والأغواط.