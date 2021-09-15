اليوم السابع
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القبض على موظف بالصحة بتهمة بيع أدوية جداول المخدرات على مواقع التواصل

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:33 ص
القبض على موظف بالصحة بتهمة بيع أدوية جداول المخدرات على مواقع التواصل متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي موظف بوزارة الدراتصحة لقيامه بالترويج لبيع الأدوية المدرجة علي جداول المخ علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة معلومات تفيد قيام موظف بوزارة الصحة بترويج الأدوية المدرجة علي جداول المخدرات علي مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وضبطه عقب استدراجه، وبحوزته كميات من الأدوية المدرجة على جداول المخدرات، وبمواجهته اعترف بصحة المعلومات واتجاره في الأدوية المدرجة علي جداول المخدرات وترويجها علي مواقع التواصل، وتم بارشاده ضبط كميات من تلك الأدوية داخل منزله، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

بيع الادويه المخدرة

ترويخ مخدرات

الحوادث

الصحة

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