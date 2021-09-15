اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 04:22 م
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القبض على صاحب سوبر ماركت لاتهامه بالتحرش بطفلة فى الشرقية

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:05 م
القبض على صاحب سوبر ماركت لاتهامه بالتحرش بطفلة فى الشرقية اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على صاحب سوبر ماركت على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة عمرها 8 سنوات داخل السوبر ماركت، وتم إحالته للنيابة العامة بالحسينية للتحقيق معه برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار  حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أسرة طفلة عمرها 8 سنوات مقيمة مركز صان الحجر، أثناء توجهها لسوبر ماركت لشراء بعض المشتريات، قام صاحب السوبر ماركت بالتحرش بها جنسيا.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر من القبض على المتهم "ال ج" 36 عاما، صاحب سوبر ماركت مقيم صان الجحر، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2280 إداري صان الحجر، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

 


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