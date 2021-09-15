الطب الشرعى يكشف مفاجأة فى واقعة العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف التقرير الطبي لسيدة تم العثور على جثتها ملقاة بجانب طريق في كرداسة، عن مفاجأة، حيث أكد أنها ليست حامل، حيث أشارت المناظرة الأولية للجثة، أنها حامل، إلا أن التقرير الطبي أكد عدم حملها.

ولجأ رجال المباحث إلى توزيع نشرة بأوصاف المجني عليها على أقسام الشرطة، لكشف هويتها، بالإضافة إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، وأيضا فحص كاميرات المراقبة بكافة الطرق التي تؤدي إلى مكان العثور على الجثة.

كما يواصل رجال المباحث فحص عدد من سائقي التوك توك، لاحتمالية نقل الجثة بواسطة توك توك، بالإضافة إلى فحص المسجلين خطر، خاصة أن الضحية عثر على وشم مرسوم على جسدها.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن الضحية تم قتلها بمكان آخر، ونقل جثتها والتخلص منها بمكان العثور عليها، خاصة أن المنطقة التي عثر بها على الجثة، خالية من السكان، ما سهل للجاني عملية التخلص من الجثة والهرب.

وتبين لرجال المباحث من خلال مناظرة الجثة وجود إصابات بالرأس، نتيجة الاعتداء عليها بألة حادة، كما تم العثور على وشم على جسد الضحية..

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة بجانب طريق.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتم العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، ملفوفة بملاءة، وبها بعض الإصابات بالرأس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى فحص كاميرات المراقبة وبلاغات التغيب، لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.