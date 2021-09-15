اليوم السابع
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الصحة العالمية: لقاحات كورونا فعالة ضد المتحورات وتمنع المضاعفات

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:17 م
الصحة العالمية: لقاحات كورونا فعالة ضد المتحورات وتمنع المضاعفات الدكتور ريتشارد برنان
كتبت أمل علام

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كشف الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، أن المنظمة تتابع عن كثب أى تحورات جديدة وتتتبع خصائصها، موضحًا أن هناك 4 تحورات مثيرة للقلق فى 21 دولة بإقليم شرق المتوسط، ومتحور دلتا موجود فى 14 دولة.

 

وقال برنان، خلال مؤتمر صحفى عن آخر مستجدات جائحة كورونا بإقليم شرق المتوسط، ووضع الجائحة فى إيران، إن هناك العديد من الدول ليس لديها اختبارات لتحليل هذه المتغيرات، أما فيما ما يتعلق بفائدة اللقاحات فقد أثبتت الدراسات ان اللقاحات فعالة جدا ضد التحورات بالنسبة لدخول المستشفيات ومنع مضاعفات المرض، مضيفًا: "لم نطعم عدم كافى من المواطنين لذلك المرض لازال ينتشر، وكلما زاد عدد من تناول اللقاح اقتربنا أكثر من انخفاض عدد التحورات الجديدة".


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