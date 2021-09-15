اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة الإسرائيلية: موجة كورونا الحالية تتجاوز موجات التفشي السابقة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 05:00 ص
الصحة الإسرائيلية: موجة كورونا الحالية تتجاوز موجات التفشي السابقة فيروس كورونا
(أ ش أ)

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 أكد المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية نحمان آش ، أن الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز جميع موجات التفشي السابقة، معربا عن خيبة أمله من كون "الاتجاه الهبوطي الأخير في الإصابات بالفيروس" أصبح آخذ في التراجع.

وأعلن آش - في تصريح أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) - أن هناك ما متوسطه 8 آلاف إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا كل يوم، وتتجاوز أحيانًا حاجز الـ 10 آلاف يوميًا، مشيرا إلى أن هذا الرقم القياسي لم يكن موجودًا في الموجات السابقة، بما في ذلك الموجة الثالثة الهائلة نهاية العام الماضي، وأن عدد المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي ارتفع في الأيام العشرة الماضية من 150 إلى 190 حالة.

 

 

 

 

 


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