الشرطة الألمانية: نتعامل مع تقارير عن خطر محتمل يهدد كنيسا يهوديا غرب البلاد

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت الشرطة الألمانية، أنها تتعامل مع تقارير عن خطر محتمل يهدد كنيسا يهوديا غرب البلاد، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.



وقالت الشرطة الألمانية: اتخذنا إجراءات أمنية في منطقة "هاغن" حيث يوجد الكنيس اليهودي.