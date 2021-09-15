اليوم السابع
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الشرطة الألمانية: نتعامل مع تقارير عن خطر محتمل يهدد كنيسا يهوديا غرب البلاد

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:10 م
الشرطة الألمانية: نتعامل مع تقارير عن خطر محتمل يهدد كنيسا يهوديا غرب البلاد الشرطة الألمانية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت الشرطة الألمانية، أنها تتعامل مع تقارير عن خطر محتمل يهدد كنيسا يهوديا غرب البلاد، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وقالت الشرطة الألمانية: اتخذنا إجراءات أمنية في منطقة "هاغن" حيث يوجد الكنيس اليهودي.

 


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