السلطات الأمريكية تتوقع حضور 700 شخص مسيرة دعم سجناء اقتحام الكونجرس

كتبت: نهال أبو السعود

صرح مسئولين فى وزارة الأمن الداخلى بالولايات المتحدة، أنه من المتوقع أن يحضر ما يقرب من 700 شخص مسيرة "العدالة من أجل J6" التى يخطط لها المتظاهرين المؤيدين لترامب فى واشنطن العاصمة السبت المقبل لدعم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضى.

وبحسب شبكة إن بى سى، تتوقع وزارة الأمن الداخلى، أن يعود عدد من المتظاهرين المرتبطين بالجماعات التى اقتحمت مبنى الكابيتول لحضور حدث يوم السبت، وتقول الوزارة، إن الحشد المتوقع سيكون على الأرجح أقل بكثير من آلاف المتظاهرين الذين توافدوا على عاصمة البلاد فى بداية العام.

وقالت ميليسا سميسلوفا، نائبة وكيل وزارة جاهزية المؤسسات الاستخباراتية فى وزارة الأمن الداخلى، إن الوزارة تتعقب المعلومات المتاحة للجمهور عن المتظاهرين، وطلبات التصاريح للتجمعات الكبيرة مع شرطة بارك الأمريكية، وحجوزات الفنادق لقياس عدد المتظاهرين.

وقالت سميسلوفا، إن وزارة الأمن علمت من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعى أن مظاهرات مماثلة ستنظم فى مدن أخرى فى جميع أنحاء البلاد.

كانت وكالات إنفاذ القانون يقظة بشكل متزايد فى التحضير لمسيرة السبت، على أمل تجنب الظروف التى سمحت بحدوث أعمال الشغب فى 6 يناير

وأكدت شرطة الكابيتول يوم الإثنين، أن السياج المحيط بمبنى الكابيتول الأمريكى سيعود "قبل يوم أو يومين" من التجمع المقرر، كما أصدر مجلس شرطة الكابيتول إعلانًا طارئًا، والذى يسمح للقوة بتفويض سلطات إنفاذ القانون الخارجية بصفتها ضباط شرطة "خاصين" فى الكابيتول أثناء المسيرة.