السجن المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة حيازة كمية من الحشيش لترويجها بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، سائق معدات ثقيلة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات حضوريا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين مكى ، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 1095 لسنة 2021 جنايات قسم ثالث العاشر،عندما تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثالث العاشر من رمضان، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، بمعرفة الرائد أحمد فخرى عاشور، ضابط بالمكافحة، بالتنسيق مع المقدم محمد الفرماوى، من فرع المكافحة، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة من ضبط "ط س س" 35 عاما سائق معدات ثقيلة مقيم العاشر من رمضان، بحوزته 8 قطع من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والترويج.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.