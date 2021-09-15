السجن المشدد 15 عاما لصاحب مكتب استيراد بتهمة حيازة هيروين لترويجه بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، صاحب مكتب استيراد وتصدير بالسجن المشدد لمدة 15 عاما حضوريا وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين مكى ، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 2316 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر،عندما تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، بمعرفة الرائد أحمد فخرى العزازى، ضابط بالمكافحة، برئاسة المقدم محمد غيث، رئيس فرع لعاشر، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة من ضبط "م إ ب" 38 عاما صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم مركز الزقازيق، بحوزته 10 لفافات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار والترويج.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.