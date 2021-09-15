اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس العراقى: العراق يتجه نحو التعافي وحضوره مهم في المنطقة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:37 م
الرئيس العراقى: العراق يتجه نحو التعافي وحضوره مهم في المنطقة الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن العراق يتجه نحو التعافي وحضوره مهم في المنطقة، مضيفا أن تعافي العراق وقوته هو تعافٍ وقوة لكل المنطقة.
وأشار صالح إلى أن محاربة التطرف والإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار في البلاد لا يمكن إلا بمواجهة الفساد بمثل ما واجهنا به الإرهاب، موضحا أن الفساد ظاهرة تتخطى الطوائف والقوميات والحدود، وجزء كبير من العنف الذي أصاب العراق مرتبط بشبكات الفساد المالية من التهريب والتجارة غير المشروعة.
وشدد صالح - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - على أن العالم مطالَبٌ بالتعاطي مع ملف الفساد والثروات غير المشروعة كما تم التعاطي مع ملف الإرهاب عسكرياً، موضحاً أن أحد الأسباب الرئيسية لما جرى في أفغانستان يعود إلى الفساد الذي أصاب منظومة الحكم الأفغانية والتي أفقدتها الشرعية.
وطالب الرئيس العراقي بضرورة أن يكون هناك توافق وسياقات عمل عربية وإقليمية ودولية من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة، معرباً عن أمله في أن تتحول نتائج مؤتمر بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة إلى نتائج عملية وإجراءات قانونية وفعلية.


العراق

برهم صالح

الفساد

أزمات العراق

الوضع فى العراق

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