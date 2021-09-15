الرئيس السيسى يهنئ كوستاريكا والسلفادور والهندوراس ونيكاراجوا بأعيادها القومية

كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس ناييب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز رئيس جمهورية الهندوراس؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وبعث الرئيس أيضا ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا بمناسبة عيد الاستقلال.