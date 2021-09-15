اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:55 ص
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يهنئ كوستاريكا والسلفادور والهندوراس ونيكاراجوا بأعيادها القومية

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:54 ص
الرئيس السيسى يهنئ كوستاريكا والسلفادور والهندوراس ونيكاراجوا بأعيادها القومية الرئيس عبد الفتاح السيسى
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس كارلوس ألفارادو رئيس جمهورية كوستاريكا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس ناييب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز رئيس جمهورية الهندوراس؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وبعث الرئيس أيضا ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا بمناسبة عيد الاستقلال.

 


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السلفادور

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يوم الاستقلال

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