الرئاسة الروسية تدعو الكوريتين إلى تجنب أى عمل قد يؤدى إلى تصعيد التوتر

موسكو (أ ش أ)

دعا المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف كلا من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، إلى تجنب أى عمل قد يؤدى إلى تصعيد التوتر.

وقال بيسكوف ،فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء :" إن العسكريين الروس يتابعون عن كثب الوضع حول تجارب كوريا الشمالية لإطلاق الصواريخ"، داعيا الجانبين، كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، إلى تجنب أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد التوتر".

وفى وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين تجاه البحر الشرقى، وأفادت الهيئة -فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية، اليوم الأربعاء- أن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تجرى تحليلا دقيقا للحصول على تفاصيل أخرى بما فيها عدد ونوع القذائف التى تم إطلاقها ومكان الإطلاق وغيرها.