الرئاسة الروسية تدعو الكوريتين إلى تجنب أى عمل قد يؤدى إلى تصعيد التوتر

دعا المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف كلا من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، إلى تجنب أى عمل قد يؤدى إلى تصعيد التوتر.
وقال بيسكوف ،فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء :" إن العسكريين الروس يتابعون عن كثب الوضع حول تجارب كوريا الشمالية لإطلاق الصواريخ"، داعيا الجانبين، كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، إلى تجنب أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد التوتر".
وفى وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين تجاه البحر الشرقى، وأفادت الهيئة -فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية، اليوم الأربعاء- أن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تجرى تحليلا دقيقا للحصول على تفاصيل أخرى بما فيها عدد ونوع القذائف التى تم إطلاقها ومكان الإطلاق وغيرها.
وجاء هذا الإطلاق بعد يومين من إعلان كوريا الشمالية، أنها اختبرت بنجاح إطلاق نوع جديد من صواريخ كروز بعيدة المدى.
وكانت بيونج يانج قد أطلقت صواريخ كروز في يوم 22 يناير في أعقاب تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، وفي يوم 21 مارس، وأيضا صواريخ باليستية قصيرة المدى في يوم 25 مارس في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضح مسؤول في الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.
ووفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، قال خفر السواحل الياباني إنها هبطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية.
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