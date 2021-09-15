الداخلية تضبط شحنة حشيش فى الإسماعيلية بقيمة 10 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الداخلية من ضبط 4 أشخاص بالشرقية لقيامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار ، حيث أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (4 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية) بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دوائر (مركزى شرطة " بلبيس - مشتول السوق " ، وقسم شرطة أول الزقازيق) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (2فرد محلى – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم .

ورصدت تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنوفية نشاط ( عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا فى الإتجار بمخدرى الحشيش والهيروين وترويجه على عملائهما ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم أقروا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات ، كما إعترفا بقيامهما بتخزين كمية من المواد المخدرة بمسكن أحدهما .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهداف المسكن بدائرة مركز شرطة فايد وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 12 كيلو جرام)، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (10٫000٫000) عشرة مليون جنيه.

ونجحت الجهود في ضبط 4 عناصر إجرامية بالشرقية بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من الأقراص والمواد المخدرة بقصد الإتجار، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قيام (4 عناصر إجرامية ) بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دوائر مركزى شرطة (بلبيس – مشتول السوق) وقسم شرطة (أول الزقازيق) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم ( 2 فرد محلى - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات - كمية من مخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى - 4 هواتف محمول) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم .