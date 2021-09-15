الجيش الأمريكى: صاروخ كوريا الشمالية لم يشكل تهديدا للولايات المتحدة أو لحلفائها

أ ش أ

قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء "إن صاروخي كوريا الشمالية اليوم لم يشكلا تهديدا للولايات المتحدة أو لحلفائها"، وذلك حسبما ذكرت قناة "الحرة الأمريكية" في خبر عاجل.

وفي نفس السياق، وأشارت القناة إلى أن كوريا الجنوبية أطلقت صاروخا بالستيا تجريبيا من غواصة، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.

وكان قد دعا رئيس وزراء اليابان يوشيهيدى سوجا، مجلس الأمن القومى فى البلاد للانعقاد قبل نهاية اليوم، على خلفية قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ، كما طلب بجمع وتحليل المعلومات والاستعداد لأية أمور غير متوقعة.

وقال رئيس وزراء اليابان فى بيان عاجل نقلته "سبوتنيك" الروسية، " نراقب الوضع بيقظة. لقد أصدرت بجمع وتحليل المعلومات، وتقديمها للشعب على وجه السرعة، والتأكد من سلامة السفن والطائرات، واتخاذ إجراءات شاملة في حالة حدوث موقف غير متوقع. خلال هذا اليوم، سينعقد مجلس الأمن القومي بشكل عاجل. سنحمى الحياة الآمنة لمواطنينا بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى".